Here’s a reminder of the 2022 Golden Globe Awards nominees

The 79th annual Golden Globe Awards will take place tonight at the Beverly Hilton Hotel in Los Angeles.
Due to a surge in Covid-19 cases in the US, this year’s ceremony will be very different.
The show won’t be televised, there will be no red carpet, and there will be no audience, nominees, or media in attendance.
Only “select members and grantees” will be allowed attend, and they must be vaccinated and have received a booster shot.
Attendees must also show proof of a negative PCR test within 48 hours of the event.
Irish stars Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Ruth Negga, and Ciarán Hinds have all been nominated for awards at this year’s show.
Check out the full list of nominees for the 2022 Golden Globe Awards below:
BEST MOTION PICTURE – DRAMA
- BELFAST (Focus Features)
- CODA (Apple TV+)
- DUNE (Warner Bros.)
- KING RICHARD (Warner Bros.)
- THE POWER OF THE DOG (Netflix)
BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A MOTION PICTURE – DRAMA
- JESSICA CHASTAIN THE EYES OF TAMMY FAYE
- OLIVIA COLMAN THE LOST DAUGHTER
- NICOLE KIDMAN BEING THE RICARDOS
- LADY GAGA HOUSE OF GUCCI
- KRISTEN STEWART SPENCER
BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A MOTION PICTURE – DRAMA
- MAHERSHALA ALI SWAN SONG
- JAVIER BARDEM BEING THE RICARDOS
- BENEDICT CUMBERBATCH THE POWER OF THE DOG
- WILL SMITH KING RICHARD
- DENZEL WASHINGTON THE TRAGEDY OF MACBETH
BEST MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY
- CYRANO (MGM)
- DON’T LOOK UP (Netflix)
- LICORICE PIZZA (MGM)
- TICK, TICK…BOOM! (Netflix)
- WEST SIDE STORY (20th Century Studios / Walt Disney Studios Motion Pictures)
BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY
- MARION COTILLARD ANNETTE
- ALANA HAIM LICORICE PIZZA
- JENNIFER LAWRENCE DON’T LOOK UP
- EMMA STONE CRUELLA
- RACHEL ZEGLER WEST SIDE STORY
BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY
- LEONARDO DICAPRIO DON’T LOOK UP
- PETER DINKLAGE CYRANO
- ANDREW GARFIELD TICK, TICK…BOOM!
- COOPER HOFFMAN LICORICE PIZZA
- ANTHONY RAMOS IN THE HEIGHTS
BEST MOTION PICTURE – ANIMATED
- ENCANTO (Walt Disney Studios Motion Pictures)
- FLEE (Neon / Participant)
- LUCA (Walt Disney Studios Motion Pictures)
- MY SUNNY MAAD (Totem Films)
- RAYA AND THE LAST DRAGON (Walt Disney Studios)
BEST MOTION PICTURE – NON-ENGLISH LANGUAGE (FORMERLY FOREIGN LANGUAGE)
- COMPARTMENT NO. 6 (FINLAND / RUSSIA / GERMANY) (Sony Pictures Classics)
- DRIVE MY CAR (JAPAN) (Janus Films)
- THE HAND OF GOD (ITALY) (Netflix)
- A HERO (FRANCE / IRAN) (Amazon Studios)
- PARALLEL MOTHERS (SPAIN) (Sony Pictures Classics)
BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE IN ANY MOTION PICTURE
- CAITRIONA BALFE BELFAST
- ARIANA DEBOSE WEST SIDE STORY
- KIRSTEN DUNST THE POWER OF THE DOG
- AUNJANUE ELLIS KING RICHARD
- RUTH NEGGA PASSING
BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE IN ANY MOTION PICTURE
- BEN AFFLECK THE TENDER BAR
- JAMIE DORNAN BELFAST
- CIARÁN HINDS BELFAST
- TROY KOTSUR CODA
- KODI SMIT-MCPHEE THE POWER OF THE DOG
BEST DIRECTOR – MOTION PICTURE
- KENNETH BRANAGH BELFAST
- JANE CAMPION THE POWER OF THE DOG
- MAGGIE GYLLENHAAL THE LOST DAUGHTER
- STEVEN SPIELBERG WEST SIDE STORY
- DENIS VILLENEUVE DUNE
BEST SCREENPLAY – MOTION PICTURE
- PAUL THOMAS ANDERSON LICORICE PIZZA
- KENNETH BRANAGH BELFAST
- JANE CAMPION THE POWER OF THE DOG
- ADAM MCKAY DON’T LOOK UP
- AARON SORKIN BEING THE RICARDOS
BEST ORIGINAL SCORE – MOTION PICTURE
- ALEXANDRE DESPLAT THE FRENCH DISPATCH
- GERMAINE FRANCO ENCANTO
- JONNY GREENWOOD THE POWER OF THE DOG
- ALBERTO IGLESIAS PARALLEL MOTHERS
- HANS ZIMMER DUNE
BEST ORIGINAL SONG – MOTION PICTURE
- “BE ALIVE” — KING RICHARD
Music by: Dixson, Beyoncé Knowles-Carter
Lyrics by: Dixson, Beyoncé Knowles-Carter
- “DOS ORUGUITAS” — ENCANTO
Music by: Lin-Manuel Miranda
Lyrics by: Lin-Manuel Miranda
- “DOWN TO JOY” — BELFAST
Music by: Van Morrison
Lyrics by: Van Morrison
- “HERE I AM (SINGING MY WAY HOME)” — RESPECT
Music by: Carole King, Jennifer Hudson, Jamie Hartman
Lyrics by: Carole King, Jennifer Hudson, Jamie Hartman
- “NO TIME TO DIE” — NO TIME TO DIE
Music by: Billie Eilish, Finneas O’Connell
Lyrics by: Billie Eilish, Finneas O’Connell
BEST TELEVISION SERIES – DRAMA
- LUPIN NETFLIX
- THE MORNING SHOW APPLE TV+
- POSE FX
- SQUID GAME NETFLIX
- SUCCESSION HBO/HBO MAX
BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A TELEVISION SERIES – DRAMA
- UZO ADUBA IN TREATMENT
- JENNIFER ANISTON THE MORNING SHOW
- CHRISTINE BARANSKI THE GOOD FIGHT
- ELISABETH MOSS THE HANDMAID’S TALE
- MICHAELA JAÉ RODRIGUEZ POSE
BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A TELEVISION SERIES – DRAMA
- BRIAN COX SUCCESSION
- LEE JUNG-JAE SQUID GAME
- BILLY PORTER POSE
- JEREMY STRONG SUCCESSION
- OMAR SY LUPIN
BEST TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY
- THE GREAT HULU
- HACKS HBO/HBO MAX
- ONLY MURDERS IN THE BUILDING HULU
- RESERVATION DOGS FX
- TED LASSO APPLE TV+
BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY
- HANNAH EINBINDER HACKS
- ELLE FANNING THE GREAT
- ISSA RAE INSECURE
- TRACEE ELLIS ROSS BLACK-ISH
- JEAN SMART HACKS
BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY
- ANTHONY ANDERSON BLACK-ISH
- NICHOLAS HOULT THE GREAT
- STEVE MARTIN ONLY MURDERS IN THE BUILDING
- MARTIN SHORT ONLY MURDERS IN THE BUILDING
- JASON SUDEIKIS TED LASSO
BEST TELEVISION LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
- DOPESICK HULU
- IMPEACHMENT: AMERICAN CRIME STORY FX
- MAID NETFLIX
- MARE OF EASTTOWN HBO/HBO MAX
- THE UNDERGROUND RAILROAD AMAZON PRIME VIDEO
BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
- JESSICA CHASTAIN SCENES FROM A MARRIAGE
- CYNTHIA ERIVO GENIUS: ARETHA
- ELIZABETH OLSEN WANDAVISION
- MARGARET QUALLEY MAID
- KATE WINSLET MARE OF EASTTOWN
BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
- PAUL BETTANY WANDAVISION
- OSCAR ISAAC SCENES FROM A MARRIAGE
- MICHAEL KEATON DOPESICK
- EWAN MCGREGOR HALSTON
- TAHAR RAHIM THE SERPENT
BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE ON TELEVISION
- JENNIFER COOLIDGE THE WHITE LOTUS
- KAITLYN DEVER DOPESICK
- ANDIE MACDOWELL MAID
- SARAH SNOOK SUCCESSION
- HANNAH WADDINGHAM TED LASSO
BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE ON TELEVISION
- BILLY CRUDUP THE MORNING SHOW
- KIERAN CULKIN SUCCESSION
- MARK DUPLASS THE MORNING SHOW
- BRETT GOLDSTEIN TED LASSO
- O YEONG-SU SQUID GAME
Ad