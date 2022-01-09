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Here’s a reminder of the 2022 Golden Globe Awards nominees

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Sophie Clarke | Deputy Editor
Sophie Clarke | Deputy Editor

The 79th annual Golden Globe Awards will take place tonight at the Beverly Hilton Hotel in Los Angeles.

Due to a surge in Covid-19 cases in the US, this year’s ceremony will be very different.

The show won’t be televised, there will be no red carpet, and there will be no audience, nominees, or media in attendance.

Photo: WENN.com

Only “select members and grantees” will be allowed attend, and they must be vaccinated and have received a booster shot.

Attendees must also show proof of a negative PCR test within 48 hours of the event.

Irish stars Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Ruth Negga, and Ciarán Hinds have all been nominated for awards at this year’s show.

Check out the full list of nominees for the 2022 Golden Globe Awards below:

BEST MOTION PICTURE – DRAMA

  • BELFAST (Focus Features)
  • CODA (Apple TV+)
  • DUNE (Warner Bros.)
  • KING RICHARD (Warner Bros.)
  • THE POWER OF THE DOG (Netflix)

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A MOTION PICTURE – DRAMA

  • JESSICA CHASTAIN    THE EYES OF TAMMY FAYE
  • OLIVIA COLMAN    THE LOST DAUGHTER
  • NICOLE KIDMAN    BEING THE RICARDOS
  • LADY GAGA    HOUSE OF GUCCI
  • KRISTEN STEWART    SPENCER

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A MOTION PICTURE – DRAMA

  • MAHERSHALA ALI    SWAN SONG
  • JAVIER BARDEM    BEING THE RICARDOS
  • BENEDICT CUMBERBATCH    THE POWER OF THE DOG
  • WILL SMITH    KING RICHARD
  • DENZEL WASHINGTON    THE TRAGEDY OF MACBETH

BEST MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY

  • CYRANO (MGM)
  • DON’T LOOK UP (Netflix)
  • LICORICE PIZZA (MGM)
  • TICK, TICK…BOOM! (Netflix)
  • WEST SIDE STORY (20th Century Studios / Walt Disney Studios Motion Pictures)

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY

  • MARION COTILLARD    ANNETTE
  • ALANA HAIM    LICORICE PIZZA
  • JENNIFER LAWRENCE    DON’T LOOK UP
  • EMMA STONE    CRUELLA
  • RACHEL ZEGLER    WEST SIDE STORY

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY

  • LEONARDO DICAPRIO    DON’T LOOK UP
  • PETER DINKLAGE    CYRANO
  • ANDREW GARFIELD    TICK, TICK…BOOM!
  • COOPER HOFFMAN    LICORICE PIZZA
  • ANTHONY RAMOS    IN THE HEIGHTS
Emma Stone as Cruella

BEST MOTION PICTURE – ANIMATED

  • ENCANTO (Walt Disney Studios Motion Pictures)
  • FLEE (Neon / Participant)
  • LUCA (Walt Disney Studios Motion Pictures)
  • MY SUNNY MAAD (Totem Films)
  • RAYA AND THE LAST DRAGON (Walt Disney Studios)

BEST MOTION PICTURE – NON-ENGLISH LANGUAGE (FORMERLY FOREIGN LANGUAGE)

  • COMPARTMENT NO. 6    (FINLAND / RUSSIA / GERMANY)  (Sony Pictures Classics)
  • DRIVE MY CAR    (JAPAN)  (Janus Films)
  • THE HAND OF GOD    (ITALY)  (Netflix)
  • A HERO    (FRANCE / IRAN)  (Amazon Studios)
  • PARALLEL MOTHERS    (SPAIN)  (Sony Pictures Classics)

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE IN ANY MOTION PICTURE

  • CAITRIONA BALFE    BELFAST
  • ARIANA DEBOSE    WEST SIDE STORY
  • KIRSTEN DUNST    THE POWER OF THE DOG
  • AUNJANUE ELLIS    KING RICHARD
  • RUTH NEGGA    PASSING
Irish actress Caitriona Balfe in Belfast

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE IN ANY MOTION PICTURE

  • BEN AFFLECK    THE TENDER BAR
  • JAMIE DORNAN    BELFAST
  • CIARÁN HINDS    BELFAST
  • TROY KOTSUR    CODA
  • KODI SMIT-MCPHEE    THE POWER OF THE DOG

BEST DIRECTOR – MOTION PICTURE

  • KENNETH BRANAGH    BELFAST
  • JANE CAMPION    THE POWER OF THE DOG
  • MAGGIE GYLLENHAAL    THE LOST DAUGHTER
  • STEVEN SPIELBERG    WEST SIDE STORY
  • DENIS VILLENEUVE    DUNE

BEST SCREENPLAY – MOTION PICTURE

  • PAUL THOMAS ANDERSON    LICORICE PIZZA
  • KENNETH BRANAGH    BELFAST
  • JANE CAMPION    THE POWER OF THE DOG
  • ADAM MCKAY    DON’T LOOK UP
  • AARON SORKIN    BEING THE RICARDOS
Irish actor Jamie Dornan in Belfast

BEST ORIGINAL SCORE – MOTION PICTURE

  • ALEXANDRE DESPLAT    THE FRENCH DISPATCH
  • GERMAINE FRANCO    ENCANTO
  • JONNY GREENWOOD    THE POWER OF THE DOG
  • ALBERTO IGLESIAS    PARALLEL MOTHERS
  • HANS ZIMMER    DUNE

BEST ORIGINAL SONG – MOTION PICTURE

  • “BE ALIVE” — KING RICHARD
    Music by:    Dixson, Beyoncé Knowles-Carter
    Lyrics by:    Dixson, Beyoncé Knowles-Carter
  • “DOS ORUGUITAS” — ENCANTO
    Music by:    Lin-Manuel Miranda
    Lyrics by:    Lin-Manuel Miranda
  • “DOWN TO JOY” — BELFAST
    Music by:    Van Morrison
    Lyrics by:    Van Morrison
  • “HERE I AM (SINGING MY WAY HOME)” — RESPECT
    Music by:    Carole King, Jennifer Hudson, Jamie Hartman
    Lyrics by:    Carole King, Jennifer Hudson, Jamie Hartman
  • “NO TIME TO DIE” — NO TIME TO DIE
    Music by:    Billie Eilish, Finneas O’Connell
    Lyrics by:    Billie Eilish, Finneas O’Connell

BEST TELEVISION SERIES – DRAMA

  • LUPIN     NETFLIX
  • THE MORNING SHOW    APPLE TV+
  • POSE    FX
  • SQUID GAME    NETFLIX
  • SUCCESSION    HBO/HBO MAX
Squid Game

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A TELEVISION SERIES – DRAMA

  • UZO ADUBA     IN TREATMENT
  • JENNIFER ANISTON    THE MORNING SHOW
  • CHRISTINE BARANSKI    THE GOOD FIGHT
  • ELISABETH MOSS    THE HANDMAID’S TALE
  • MICHAELA JAÉ RODRIGUEZ    POSE

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A TELEVISION SERIES – DRAMA

  • BRIAN COX    SUCCESSION
  • LEE JUNG-JAE    SQUID GAME
  • BILLY PORTER    POSE
  • JEREMY STRONG    SUCCESSION
  • OMAR SY    LUPIN

BEST TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY

  • THE GREAT    HULU
  • HACKS    HBO/HBO MAX
  • ONLY MURDERS IN THE BUILDING    HULU
  • RESERVATION DOGS    FX
  • TED LASSO    APPLE TV+
Ted Lasso

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY

  • HANNAH EINBINDER    HACKS
  • ELLE FANNING    THE GREAT
  • ISSA RAE    INSECURE
  • TRACEE ELLIS ROSS     BLACK-ISH
  • JEAN SMART    HACKS

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY

  • ANTHONY ANDERSON    BLACK-ISH
  • NICHOLAS HOULT    THE GREAT
  • STEVE MARTIN    ONLY MURDERS IN THE BUILDING
  • MARTIN SHORT    ONLY MURDERS IN THE BUILDING
  • JASON SUDEIKIS    TED LASSO

BEST TELEVISION LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

  • DOPESICK    HULU
  • IMPEACHMENT: AMERICAN CRIME STORY    FX
  • MAID    NETFLIX
  • MARE OF EASTTOWN    HBO/HBO MAX
  • THE UNDERGROUND RAILROAD    AMAZON PRIME VIDEO
Maid on Netflix

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

  • JESSICA CHASTAIN    SCENES FROM A MARRIAGE
  • CYNTHIA ERIVO    GENIUS: ARETHA
  • ELIZABETH OLSEN    WANDAVISION
  • MARGARET QUALLEY    MAID
  • KATE WINSLET    MARE OF EASTTOWN

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

  • PAUL BETTANY    WANDAVISION
  • OSCAR ISAAC    SCENES FROM A MARRIAGE
  • MICHAEL KEATON    DOPESICK
  • EWAN MCGREGOR    HALSTON
  • TAHAR RAHIM    THE SERPENT

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE ON TELEVISION

  • JENNIFER COOLIDGE    THE WHITE LOTUS
  • KAITLYN DEVER    DOPESICK
  • ANDIE MACDOWELL    MAID
  • SARAH SNOOK    SUCCESSION
  • HANNAH WADDINGHAM    TED LASSO

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE ON TELEVISION

  • BILLY CRUDUP    THE MORNING SHOW
  • KIERAN CULKIN    SUCCESSION
  • MARK DUPLASS    THE MORNING SHOW
  • BRETT GOLDSTEIN    TED LASSO
  • O YEONG-SU    SQUID GAME

 

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