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Golden Globes 2022: The full list of nominees

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Sophie Clarke | Deputy Editor
Sophie Clarke | Deputy Editor

The nominees for the 79th annual Golden Globe Awards were announced on Monday.

The awards show will take place on January 9th, 2022.

Check out the nominees below:

BEST MOTION PICTURE – DRAMA

  • BELFAST (Focus Features)
  • CODA (Apple TV+)
  • DUNE (Warner Bros.)
  • KING RICHARD (Warner Bros.)
  • THE POWER OF THE DOG (Netflix)

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A MOTION PICTURE – DRAMA

  • JESSICA CHASTAIN    THE EYES OF TAMMY FAYE
  • OLIVIA COLMAN    THE LOST DAUGHTER
  • NICOLE KIDMAN    BEING THE RICARDOS
  • LADY GAGA    HOUSE OF GUCCI
  • KRISTEN STEWART    SPENCER

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A MOTION PICTURE – DRAMA

  • MAHERSHALA ALI    SWAN SONG
  • JAVIER BARDEM    BEING THE RICARDOS
  • BENEDICT CUMBERBATCH    THE POWER OF THE DOG
  • WILL SMITH    KING RICHARD
  • DENZEL WASHINGTON    THE TRAGEDY OF MACBETH
Lady Gaga in House of Gucci

BEST MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY

  • CYRANO (MGM)
  • DON’T LOOK UP (Netflix)
  • LICORICE PIZZA (MGM)
  • TICK, TICK…BOOM! (Netflix)
  • WEST SIDE STORY (20th Century Studios / Walt Disney Studios Motion Pictures)

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY

  • MARION COTILLARD    ANNETTE
  • ALANA HAIM    LICORICE PIZZA
  • JENNIFER LAWRENCE    DON’T LOOK UP
  • EMMA STONE    CRUELLA
  • RACHEL ZEGLER    WEST SIDE STORY

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY

  • LEONARDO DICAPRIO    DON’T LOOK UP
  • PETER DINKLAGE    CYRANO
  • ANDREW GARFIELD    TICK, TICK…BOOM!
  • COOPER HOFFMAN    LICORICE PIZZA
  • ANTHONY RAMOS    IN THE HEIGHTS
Emma Stone as Cruella

BEST MOTION PICTURE – ANIMATED

  • ENCANTO (Walt Disney Studios Motion Pictures)
  • FLEE (Neon / Participant)
  • LUCA (Walt Disney Studios Motion Pictures)
  • MY SUNNY MAAD (Totem Films)
  • RAYA AND THE LAST DRAGON (Walt Disney Studios)

BEST MOTION PICTURE – NON-ENGLISH LANGUAGE (FORMERLY FOREIGN LANGUAGE)

  • COMPARTMENT NO. 6    (FINLAND / RUSSIA / GERMANY)  (Sony Pictures Classics)
  • DRIVE MY CAR    (JAPAN)  (Janus Films)
  • THE HAND OF GOD    (ITALY)  (Netflix)
  • A HERO    (FRANCE / IRAN)  (Amazon Studios)
  • PARALLEL MOTHERS    (SPAIN)  (Sony Pictures Classics)

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE IN ANY MOTION PICTURE

  • CAITRIONA BALFE    BELFAST
  • ARIANA DEBOSE    WEST SIDE STORY
  • KIRSTEN DUNST    THE POWER OF THE DOG
  • AUNJANUE ELLIS    KING RICHARD
  • RUTH NEGGA    PASSING
Irish actress Caitriona Balfe in Belfast

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE IN ANY MOTION PICTURE

  • BEN AFFLECK    THE TENDER BAR
  • JAMIE DORNAN    BELFAST
  • CIARÁN HINDS    BELFAST
  • TROY KOTSUR    CODA
  • KODI SMIT-MCPHEE    THE POWER OF THE DOG

BEST DIRECTOR – MOTION PICTURE

  • KENNETH BRANAGH    BELFAST
  • JANE CAMPION    THE POWER OF THE DOG
  • MAGGIE GYLLENHAAL    THE LOST DAUGHTER
  • STEVEN SPIELBERG    WEST SIDE STORY
  • DENIS VILLENEUVE    DUNE

BEST SCREENPLAY – MOTION PICTURE

  • PAUL THOMAS ANDERSON    LICORICE PIZZA
  • KENNETH BRANAGH    BELFAST
  • JANE CAMPION    THE POWER OF THE DOG
  • ADAM MCKAY    DON’T LOOK UP
  • AARON SORKIN    BEING THE RICARDOS
Irish actor Jamie Dornan in Belfast

BEST ORIGINAL SCORE – MOTION PICTURE

  • ALEXANDRE DESPLAT    THE FRENCH DISPATCH
  • GERMAINE FRANCO    ENCANTO
  • JONNY GREENWOOD    THE POWER OF THE DOG
  • ALBERTO IGLESIAS    PARALLEL MOTHERS
  • HANS ZIMMER    DUNE

BEST ORIGINAL SONG – MOTION PICTURE

  • “BE ALIVE” — KING RICHARD
    Music by:    Dixson, Beyoncé Knowles-Carter
    Lyrics by:    Dixson, Beyoncé Knowles-Carter
  • “DOS ORUGUITAS” — ENCANTO
    Music by:    Lin-Manuel Miranda
    Lyrics by:    Lin-Manuel Miranda
  • “DOWN TO JOY” — BELFAST
    Music by:    Van Morrison
    Lyrics by:    Van Morrison
  • “HERE I AM (SINGING MY WAY HOME)” — RESPECT
    Music by:    Carole King, Jennifer Hudson, Jamie Hartman
    Lyrics by:    Carole King, Jennifer Hudson, Jamie Hartman
  • “NO TIME TO DIE” — NO TIME TO DIE
    Music by:    Billie Eilish, Finneas O’Connell
    Lyrics by:    Billie Eilish, Finneas O’Connell

BEST TELEVISION SERIES – DRAMA

  • LUPIN     NETFLIX
  • THE MORNING SHOW    APPLE TV+
  • POSE    FX
  • SQUID GAME    NETFLIX
  • SUCCESSION    HBO/HBO MAX
Squid Game

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A TELEVISION SERIES – DRAMA

  • UZO ADUBA     IN TREATMENT
  • JENNIFER ANISTON    THE MORNING SHOW
  • CHRISTINE BARANSKI    THE GOOD FIGHT
  • ELISABETH MOSS    THE HANDMAID’S TALE
  • MICHAELA JAÉ RODRIGUEZ    POSE

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A TELEVISION SERIES – DRAMA

  • BRIAN COX    SUCCESSION
  • LEE JUNG-JAE    SQUID GAME
  • BILLY PORTER    POSE
  • JEREMY STRONG    SUCCESSION
  • OMAR SY    LUPIN

BEST TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY

  • THE GREAT    HULU
  • HACKS    HBO/HBO MAX
  • ONLY MURDERS IN THE BUILDING    HULU
  • RESERVATION DOGS    FX
  • TED LASSO    APPLE TV+
Ted Lasso

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY

  • HANNAH EINBINDER    HACKS
  • ELLE FANNING    THE GREAT
  • ISSA RAE    INSECURE
  • TRACEE ELLIS ROSS     BLACK-ISH
  • JEAN SMART    HACKS

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY

  • ANTHONY ANDERSON    BLACK-ISH
  • NICHOLAS HOULT    THE GREAT
  • STEVE MARTIN    ONLY MURDERS IN THE BUILDING
  • MARTIN SHORT    ONLY MURDERS IN THE BUILDING
  • JASON SUDEIKIS    TED LASSO

BEST TELEVISION LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

  • DOPESICK    HULU
  • IMPEACHMENT: AMERICAN CRIME STORY    FX
  • MAID    NETFLIX
  • MARE OF EASTTOWN    HBO/HBO MAX
  • THE UNDERGROUND RAILROAD    AMAZON PRIME VIDEO
Maid on Netflix

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

  • JESSICA CHASTAIN    SCENES FROM A MARRIAGE
  • CYNTHIA ERIVO    GENIUS: ARETHA
  • ELIZABETH OLSEN    WANDAVISION
  • MARGARET QUALLEY    MAID
  • KATE WINSLET    MARE OF EASTTOWN

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

  • PAUL BETTANY    WANDAVISION
  • OSCAR ISAAC    SCENES FROM A MARRIAGE
  • MICHAEL KEATON    DOPESICK
  • EWAN MCGREGOR    HALSTON
  • TAHAR RAHIM    THE SERPENT

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE ON TELEVISION

  • JENNIFER COOLIDGE    THE WHITE LOTUS
  • KAITLYN DEVER    DOPESICK
  • ANDIE MACDOWELL    MAID
  • SARAH SNOOK    SUCCESSION
  • HANNAH WADDINGHAM    TED LASSO

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE ON TELEVISION

  • BILLY CRUDUP    THE MORNING SHOW
  • KIERAN CULKIN    SUCCESSION
  • MARK DUPLASS    THE MORNING SHOW
  • BRETT GOLDSTEIN    TED LASSO
  • O YEONG-SU    SQUID GAME

 

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